Завтра в Керчи будет плохо идти вода

Завтра будут проводиться аварийно-ремонтные работы на водоводе.
Керченский филиал государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» сообщает, что 17 октября 2018 года с 10:00 до 13:00 будут проводиться аварийно-ремонтные работы на водоводе Д-700 мм в районе Адмиралтейского проезда.
Вода будет подаваться с пониженным давлением.
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Населению и предприятиям центральной части города от МДО до улицы Юных Ленинцев необходимо иметь запас питьевой воды на данный период времени.