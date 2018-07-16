Завтра в Керчи ожидаются перебои в водоснабжении

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» информирует жителей и гостей города.
Так, керченский водоканал сообщает, что завтра (17 июля 2018 года) в связи с плановыми работами по ревизии запорной арматуры на водоводе Д=700 вода в Орджоникидзевский район будет подаваться с перебоями и пониженным давлением.
Ограничения в подаче водоснабжения действуют на период с 7:00 до 19:00.
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Водоканал приносит свои извинения и предупреждает горожан о необходимости наличия запаса воды на указанный период.