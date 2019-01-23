Завтра в Керчи презентуют книгу Высоцкого

На мероприятие приглашаются все любители литературы. Вход бесплатный.

24 января 2019 года в 15-00 Картинная галерея Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника приглашает всех любителей литературы, театрального искусства на культурно-образовательное мероприятие в формате проекта «Гостиная на Дворянской», которое посвящено объявленному в этом году Году театра.

Презентация юбилейного выпуска Проекта «Аллея Российской Славы» — книги А.Высоцкого «На грани подвига, на грани смерти» подготовлена совместно с известным керчанам коллективом – Новым любительским образцовым драматическим театром ГДК «Корабел» (художественный руководитель Анатолий Гершзон).

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Война…Тема, которой пропитаны строки Владимира Семёновича. Тема, которая напрямую связана с доблестным прошлым героя Великой Отечественной войны – Алексея Владимировича. Тема, которая навсегда спаяла творчество дяди и племянника. Заголовком книги послужила цитата из интервью Владимира Высоцкого в Белгороде в 1978 году: «…Это всегда люди…в крайней ситуации, либо на грани подвига, либо на грани смерти». Это уникальное издание, где впервые в качестве авторов сошлись три поколения: Алексей, Владимир и Ирэна Высоцкие. Благодаря богатому документальному материалу эта книга представляет как литературный, так и исторический интерес.

Текст: Т.М. Дашевская, заведующая отделом «Картинная галерея» ВКИКМЗ