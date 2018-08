Завтра в Керчи выберут самых красивых девочку и девушку города

Керчь дождалась финала увлекательного и масштабного конкурса красоты «Queen and princess of the season — 2018», организованного совместными усилиями информационного портала КерчьИНФО и компании «Scout Model Group». Долгожданный финал, в котором примут участие почти 50 юных и молодых красавиц Керчи, состоится в это воскресенье, 26 августа в 17:00.

Для проведения конкурса была собрана команда спонсоров и партнеров. 56 компаний и предприятий Керчи приняли участие в модном проекте: салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и другие заведения питания, а также известные люди нашего города.

В рамках проекта самые красивые керчанки участвовали во всевозможных мероприятиях: фотографировались, играли, танцевали, перевоплощались в сказочных принцесс и королев, а также принимали участие в мастер-классах, проведенных различными спортивными и танцевальными студиями города.

Каждый шаг участниц был зафиксирован на фото и видео. Статьи и анонсы сайта КерчьИНФО рассказывали о каждом мероприятии конкурса красоты и о партнерах, благодаря которым состоялся этот яркий керченский праздник.

Спонсоры подготовили подарки для всех участниц конкурса и, по словам организаторов, каждая девушка почувствует себя королевой и обязательно получит не только приятные воспоминания, но также призы и подарки от спонсоров. А победительница получит звание королевы сезона и главный приз конкурса.

Хотелось бы отметить, что для организации одного из самых масштабных конкурсов красоты, проводившихся в Керчи, команда КерчьИНФО также приложила массу сил и энергии. За период с начала конкурса вплоть до самого его конца мы опубликовали 25 статей, сняли 9 видеороликов и сделали множество замечательных фотографий, на которых сияют красивые лица участниц конкурса.

Кроме того, на сайте КерчьИНФО подходит к концу онлайн голосование, которое определит самую красивую девочку и девушку Керчи по мнению читателей сайта.

Напоминаем, что финал конкурса красоты состоится в воскресенье, 26 августа, в 17:00 в кинотеатре «Украина».

