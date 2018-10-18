Завтра во время панихиды в городе будет ограничено движение транспорта

С 07.00 часов утра и до окончания панихиды будет временно ограниченно движение транспорта по ул. К. Маркса, по улице Кирова и пересекающих ее улиц Советской, Свердлова, Кооперативный переулок, Адмиралтейский пр-д, Театральная. Об этом сообщает администрация города Керчь.

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Движение будет ограниченно для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта.

Движение пассажирского транспорта по маршруту № 2 будет осуществляться следующим образом:

В прямом направлении:

По маршруту следования — ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова – далее по маршруту следования

В обратном направлении:

По маршруту следования — ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – далее по маршруту следования

Кроме того, в связи с проведением траурных мероприятий 19 октября интервал движения автобусов увеличится до 20 минут с 7:00 и до окончания мероприятия.

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