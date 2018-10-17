Здание керченского колледжа проверила группа спецназа

Очевидцы сообщили журналистам КерчьИНФО, что здание Керченского политехнического колледжа, где несколько часов назад прогремели взрывы, уже обследовала группа спецназа.
После силовиков в здание зашел глава Крыма Сергей АКСЁНОВ. На данный момент он дает официальный комментарий прессе возле колледжа.
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Напоминаем, что трагедия произошла сегодня около 12 часов дня. Очевидцы предполагали, что это взрыв газа, затем выяснилось, что несколько молодых людей расстреляли колледж.