Зеркала в интерьере спальни

Спальня – самое уединенное место в доме, где хочется отдохнуть от рабочей и бытовой суеты, погрузившись в атмосферу романтики и гармонии. Создать интимное пространство, овеянное загадочностью можно, расположив в комнате зеркало. Однако с давних времен этот элемент декора вызывает множество опасений и сомнений.

Отражающим предметам приписывают мистические свойства и даже считают их «энергетическими вампирами». Но не стоит отказываться от зеркал в спальне. При их правильном выборе и расположении интерьер наполнится уютом и заиграет новыми красками.

Зачем нужны зеркала в интерьере спальни?

Зеркало – предмет не только функциональный, но и декоративный, способный преобразить стилистику помещения и создать впечатление объемного пространства. Украсив спальню зеркалами, можно разнообразить декоративную отделку и решить еще несколько задач:

Зрительно увеличить пространство комнаты. Лучше всего для этого подойдут шкафы с зеркальными створками или напольные зеркала Сделать помещение более светлым при помощи бликов и отражений. Стеклянная поверхность, установленная напротив окна, позволит создать иллюзию солнечного потока, наполняющего комнату Создать интересный акцент в интерьере. Например, зеркало, выполненное в форме солнца, вполне может стать оригинальным декоративным элементом Придать интерьеру легкости и изящества. Популярные в последнее время зеркала в полный рост, отражающие панели и плитки на стенах или полу создают иллюзию простора и наполненности помещения большим количество воздуха.

Советы по выбору и расположению зеркал

Несмотря на все суеверия, психологи и последователи учения Фэн-шуй считают, что избежать бед, не отказываясь от зеркал в спальне, можно. Важно лишь руководствоваться правилами:

Овальное или со скругленными углами отражающее полотно – идеальный вариант для помещения. По мнению специалистов, такая форма внесет в повседневную жизнь гармонию. Овальным зеркалом можно украсить комод или туалетный столик. Спящие люди ни в коем случае не должны отражаться. Именно поэтому не стоит располагать большие зеркальные панели на потолке или сбоку кровати, лучше разместить их на полу или в изголовье спального места. Отражающие предметы не должны находиться напротив входной двери. Последователи Фэн-шуй считают, что это может оттолкнуть или исказить поток благодатной энергии, идущий в спальню. Зато большое стекло, стоящее на полу напротив окна, будет отражать пейзаж за окном, что придаст комнате объем. Не стоит украшать помещение зеркальной мозаикой, в которой изображение смотрящего раскалывается на маленькие части. Психологи говорят, что подобный дизайн способен вызвать мигрени и проблемы с психикой. Если хочется использовать несколько зеркал, учтите, что они должны располагаться так, чтобы не отражать друг друга. Специалисты считают наличие такого «магического коридора» недопустимым для спальни. Идеальным местоположением зеркал могут служить прикроватные тумбочки или створки шкафа-купе.

Приписывание мистических свойств зеркалам – привычное явление. Однако опираться на суеверия не стоит. Если есть желание украсить этим предметом спальню, сомнений быть не должно! Правильно размещенные отражающие поверхности не только не будут мешать спокойному отдыху, но и сделают интерьер комнаты более изысканным.