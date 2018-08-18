Ж/д подходы к Крымскому мосту будут исследованы археологами

До конца сентября археологи планируют исследовать 20 000 кв. м. территории на железнодорожных подходах к Крымскому мосту. Об этом журналистам ТАСС сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим МАЙКО.

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«Наиболее важные раскопки проходят в районе железнодорожных подходов к Крымскому мосту в районе города Керчь. Они должны быть полностью завершены до конца сентября этого года. Раскопки масштабные. Вскрытая площадь превышает пять тысяч кв. м. Остается примерно еще 15 тыс. кв. м. Там большие объемы исследований», — уточнил ученый.

Им было также отмечено, что основная часть раскопок будет проходить в древнем поселении Биели, но говорить о предполагаемых находках еще рано.

КерчьИНФО напоминает, что недавно в местах будущих железнодорожных подходов на Крымский мост были обнаружены останки кита, которые пролежали в захороненном состоянии более 10 миллионов лет.

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