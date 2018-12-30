Ж/Д подходы к Крымскому мосту подорожают на 3 млрд рублей

Стоимость строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту возрастёт на 2,96 млрд рублей. Об этом стало известно из официального интернет-портала правовой информации, сообщает Интерфакс.

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Таким образом итоговая сумма возрастает до 19,9 млрд рублей.

«Слова «16 947,2 млн рублей» заменить словами «19 907 207 492 рубля», — говорится в документе от 27 декабря, опубликованном на сайте правительства России.

Данные изменения вносятся в распоряжение Кабмина РФ от 26 января 2017 года N101-р.

КерчьИНФО напоминает, что завершение работ и сдача объекта в эксплуатацию намечена на 1 декабря 2019 года.