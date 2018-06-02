ЖД подходы к Крымскому мосту сегодня (ВИДЕО)

Для автомобильного движения Крымский мост был открыт 15 мая 2018 года. По состоянию на 1 июня по транспортному переходу через Керченский пролив проехало более 200 000 автомобилей.

Тем не менее, строительство моста, который свяжет материк и полуостров Крым, не закончено. На данный момент в активной стадии находятся работы по возведению его железнодорожной части.

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Помимо строительства самого моста, работы осуществляются и на подходах к нему.

Ж/Д подходы к Крымскому мосту сегодня (02.06.2018)

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