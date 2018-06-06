Ж/Д подходы к Крымскому мосту (видео с квадрокоптера)

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту спешно набирает обороты. В Керченских полях вовсю идет активная фаза работ.

Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту скрывается за посадками в некогда тихих керченских полях. Но для нашего ИНФОкоптера нет ничего невозможного. Мы снова отправляемся в аэропутешествие с видом на «стройку века».

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Объектом нашего внимания стал участок пути, который пересечет дорогу по направлению к поселку Багерово. Там уже подготовлено основание для железнодорожного подхода.

В данный момент активное строительство ведется в середине участка. Похоже, что здесь возводят сваи для путепровода. Согласно презентации Ленпромтранспроекта Ж/Д подходов к Крымскому мосту в этом месте пройдет проектируемый автодорожный обход города Керчи.

Напомним, железнодорожную часть Крымского моста сдадут к концу 2019 года.

Ж/Д подходы к Крымскому мосту

Железнодорожный подход к Крымскому мосту

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