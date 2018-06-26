Ж/Д подходы к Крымскому мосту: фото 26 июня

Строительство железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Фоторепортаж.

По автодорожной части Крымского моста уже запущено рабочее движение. К декабрю объект будет полностью сдан и дорога обретет еще один слой асфальта. Тем временем активизировалась работа по строительству железнодорожного подхода.

Недавно строительную площадку обнесли забором. Жители частного сектора в районе Телецентра ежедневно наблюдают за строительством.

Читайте: Инфографика Крымского моста: 14 тысяч строителей и «дорога в никуда»

Напротив заброшенного завода «Альбатрос» возводят искусственное сооружение. Пока еще сложно визуально распознать, как будет выглядеть новая дорога. Но видно, что работы значительно ускорились.

Напомним, сдача железнодорожной части Крымского моста запланирована на декабрь 2019 года.

Строительство железнодорожного подхода к Крымскому мосту

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.