Жалобная книга: газоны Керчи засоряют старой рекламой

Керчане продолжают жаловаться на засорённые улицы родного города.

Жительница Керчи, которая прислала в редакцию КерчьИНФО фотографии мусора, оставленного работниками, расклеивающими баннеры по городу, возмущена беспределом, который уже не первый месяц происходит в Керчи.

«Вот такую «красоту» могут наблюдать не только жители, но и гости города при въезде на улицу Мирошника, ведущую к автовокзалу. Мало того, что всё лето разрыта площадка перед стадионом имени 50-летия октября и отелем «Лазурный», так ещё и вот такой срач оставляют после себя работники, расклеивающие баннеры».

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Местная жительница обеспокоена тем, что сотрудники фирмы, чьи бигборды стоят на Мирошника, при замене рекламных материалов сорвали старую рекламу и оставили её на газонах.

Такие ситуации не в первый раз наблюдаются в городе Керчь.

Редакция КерчьИНФО вместе со своими читателями призывает жителей и гостей города соблюдать чистоту на улицах и выбрасывать мусор в специально предназначенные для этого места, ведь мусор на дорогах и газонах создаёт негативное впечатление и отрицательную репутацию для нашего города!

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