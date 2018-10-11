Жалобная книга: грязь и мусор возле керченского ЗАГСа (ФОТО)

Недобросовестные гости и жители Керчи оставляют мусор возле керченского ЗАГСа.
В социальных сетях керчане жалуются на грязь и мусор, разбросанный по городу. Очередь дошла и до керченского отдела записи актов гражданского состояния.
На фотографиях заметно, что возле учреждения лежат пустые бутылки, влажные салфетки, стаканы, окурки и прочее. Керчане возмущены подобной ситуацией.
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«Каждый день хожу на остановку мимо нашего ЗАГСа и вижу такую неприглядную картину: кругом мусор — бутылки, окурки и прочее. Причем, этот мусор не убирается неделями. ЗАГС — храм любви и создания новой ячейки общества, место для очень важного мероприятия, праздника. А проходит он в окружении мусора!»
По словам местного жителя, территорию вокруг никто не убирает. Само крыльцо чистое, но нет ни одной урны.