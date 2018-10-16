Жалобная книга: керчан возмущает свалка в центре города (ФОТО)

Керчане продолжают обсуждать ситуацию с мусором в городе.

В социальных сетях местный житель опубликовал фотографии одной из центральных улиц Керчи.

На улице Советской, которая находится в центре города, стоят многочисленные магазины и кафе. Возле одного из них, прямо на глазах у тысячи керчан, которые проходят мимо каждый день, находится свалка.

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«Стучусь везде. Слов уже не осталось. Периодически вывозят, и опять все по новой. Стыдно за город, ЖКХ, а, в первую очередь, за людей, которые это себе позволяют при отсутствии контейнеров», — пишет керчанин в социальной сети.

По его словам, власти города на жалобы не реагируют и решать проблему не торопятся.

Прокуратура всего один раз сделала замечание по поводу свалки, и оставила этот вопрос в стороне.

Жалобная книга: керчан возмущает свалка в центре города

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