Жалобная книга: керченская горбольница – слезы и боль (ФОТО)

Керчане делятся в соцсетях жуткими фотографиями Керченской больницы №1.

Состояние керченских больниц всегда оставляло желать лучшего. И, к сожалению, ситуация не меняется – всё то же состояние разрухи и пренебрежительное отношение к больным.

«Смотрите ,что сегодня я вам подготовила ,это кошмар. Нет слов, а персонал вообще ведет себя так, как будто я к ним домой пришла, никто ничего делать не собирается, Вчера надо было сделать укол, на что медсестра сказала :»Может сделаю ,а может и нет «. Везде грязь и тараканы … Слезы,и боль от такого отношения к больным. Керченская больница №1 — не дай Бог никому туда попасть», — пишет в соцсетях керчанка.

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Действительно, можно ли в таких условиях лечиться, когда даже находиться в такой антисанитарии опасно для здоровья?

Жалобная книга: керченская горбольница – слезы и боль (ФОТО)