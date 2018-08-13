Жалобная книга: когда отремонтируют детскую площадку на Индустриальном шоссе?

Читатели КерчьИНФО прислали в редакцию фотографии детской площадки, которую таковой назвать очень сложно. Площадка находится на улице Индустриальное шоссе и на данный момент она в ужасном состоянии.
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«Детская площадка по улице индустриальное-9,11,13 находится в плачевном и не безопасном для детей состоянии! Никогда не ставили у нас новых качелей, так и за старыми не в состоянии проследить, чтоб они хотя б не нанесли вреда детям!», — написала нам керчанка.
Жители нашего города жалуются не только на детские площадки. Так, например, недавно, жители района Семь Ветров жаловались на стадион возле школы №19.