Жалобная книга: Когда отремонтируют стадион на районе Семь Ветров?

Читатели КерчьИНФО написали нам и пожаловались на то, что уже в течение многих лет стадион возле школы №19 не могут отремонтировать.

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«Это полнейшее безобразие. Дети летом не могут поиграть в футбол и покататься там на велосипедах, позаниматься спортом», — пожаловалась нам жительница нашего города.

Как также рассказала жительница района Семь Ветров, стадион, который больше похож на пустырь, является таковым уже не первый год. Одни из ворот для игры в футбол украли уже давно, а как мы понимаем играть в футбол является вещью затруднительной, если нет ворот.

На фото даже непонятно что это стадион, а если попытаться приглядеться к первой фотографии, то можно увидеть ворота или то, что отчасти напоминает их.

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