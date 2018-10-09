Жалобная книга: оборванные провода и сухие деревья возле керченской школы (ФОТО)

Читатели прислали в редакцию КерчьИНФО фотографии, сделанные по улице Студенческой.

На снимках видны сухие деревья возле гимназии №1, нависающие над тропинками, по которым ходят школьники. В любой момент сухие ветки могут обрушиться, и задеть кого-то из малышей. Помимо этого, обрыв сухих веток может привести к повреждению линии электропередач.

«Стоит ряд сухих деревьев, которые поочередно падают на провода ,и обрывают их.Рядом школа, ходят дети. Какой-то провод, идущий от столба, вообще повесили на дерево,» — пишет читательница.

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Уже неоднократно были случаи, когда из-за сильных порывов ветра сломанные деревья обрывали электропровода, и жители улицы Студенческая оставались без света. Так было и после последнего шторма в Керчи, последствия которого до сих пор устраняются коммунальными службами города.

Жалобная книга: оборванные провода и сухие деревья возле керченской школы (ФОТО)

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