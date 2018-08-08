Жалобная книга: остановка «Горисполком» находится в ужасном состоянии

Неравнодушные жители нашего города прислали в редакцию КерчьИНФО фотографии остановки «Горисполком» в районе Аршинцево. Остановка уже долгое время находится в ужасном состоянии.
«…сердце обливается слезами, когда смотришь на этот бардак в районе остановки 15 маршрутки на Героевку», — написала неравнодушная жительница района.
Женщина возмущается бездействием руководства города и уже не надеется, что остановку приведут в порядок.
«За город-красавец больно! Неужели сейчас такое равнодушное руководство? Это же их лицо…» — переживает керчанка.