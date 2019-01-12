Жалобная книга: плачевное состояние теплотрассы в Керчи

В редакцию КерчьИНФО пришло письмо от местной жительницы, которую не устраивает состояние керченской теплотрассы.

Девушка прислала фотографию, которая сделана в декабре 2018 года во дворе дома №12 по улице Шоссе Героев Сталинграда. На снимке заметно, что теплотрасса находится в ненадлежащем состоянии.

В «Крымтеплокоммунэнерго» заявку у керчанки приняли, однако рассмотрели ли? До сих пор специалисты не предпринимают никаких действий по изоляции теплотрассы.

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«Теплотрасса «голая» начиная с магистрали, идущей над железнодорожным полотном. Она ведет к детскому саду №20», — рассказывает керчанка.

Кроме того, девушку возмутил тот факт, что цена на отопление за декабрь составляет 42.78 рубля за кв. м, но дома не достаточно тепло. Она живет на 9 этаже. Были дни, когда местная жительница включала обогреватель.

Журналистам пока не удалось взять комментарий у специалистов «Крымтеплокоммунэнерго».

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