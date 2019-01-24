Жалобная книга: снегопад прошел – ветки остались

В редакцию КерчьИНФО продолжают поступать фотографии последствий снежной бури в Керчи.

Уже почти три недели прошло после непогоды, но во многих керченских дворах все еще можно заметить следы, оставленные разбушевавшейся стихией. Поваленные деревья, сломанные ветки грудами лежат вдоль тротуаров и прямо посреди дворов.

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«Скоро три недели после снегопада. Эти завалы во дворе будут до лета? Двор дома Нестерова,6», — пишет нам Геннадий, приславший в редакцию фотографии.

И это не единственный керченский двор, в котором до сих пор не убраны ветки.

Керчане недоумевают – до каких пор подобные «завалы» будут украшать их дворы, и когда коммунальные службы займутся устранением последствий снегопада?