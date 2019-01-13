Жалобная книга: тротуар по улице Ворошилова в Керчи уже несколько месяцев нуждается в ремонте

Уже много раз керчане жаловались на просевшую плитку и грязный тротуар по улице Ворошилова, но никаких мер никто так и не принял.

Керчане сообщают, что на улице Ворошилова недалеко от школы № 23 строили колодцы. Когда работы были завершены, положили плитку, которая в итоге провалилась. Тротуар сам по себе грязный, потому что на нем оставили много земли, когда закапывали. Каждый раз в дождливую погоду эта земля превращается в грязь.

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«По этой дороге я возвращаюсь вечером. Всё лето здесь красовались шикарнейшие ямы. К 1 сентября наспех засыпали — дети ведь в школу ходят. Освещение отсутствует. С каждыми осадками грунт под плиткой проседает всё больше. Когда за такую халатность будут наказывать ответственные коммунальные службы?» — пишет местный житель в социальной сети.