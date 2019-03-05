Жалобная книга: улицы Полевая и Бодни утопают в грязи

В смокинге и калошах — привычная ситуация для керчан.

В Редакцию «КерчьИНФО» обратилась керчанка Елена. Она прислала фото улиц Бодни и Полевой:

«Вот так я иду в магазин. Разве это человеческие условия жизни?».

С Полевой ситуация ясна — проводили работы по замене коммуникаций, но подрядчик оказался недобросовестным и теперь этот вопрос завис.

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Стоит отметить, что данные улицы расположены недалеко от центра города — пешком до автовокзала 5 минут, до площади имени Ленина не больше 15 минут. Но это пол беды.

Местные жители выезжают с этих улиц на авто (если получится) и развозят по всему городу грязь. Это еще одно проблема города-героя.

Улица Полевая и Бодни утопают в грязи