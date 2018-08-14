ЖД подходы к Крымскому мосту возле Багерово

Возвели опоры для путепровода по железной дороге к Крымскому мосту.
Продолжаем следить за строительством железнодорожных подходов в Крымскому мосту. Недалеко от поселка Багерово ведется строительство путепровода над проектируемой трассой.
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Здесь появились первые опоры. Работа кипит. Большое количество строительной техники, специализированные установки, подъемные краны.
В ближайшее время мы планируем отправить на редакционное задание ИНФОкоптера, чтобы детально рассмотреть процесс строительства. А пока предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж.