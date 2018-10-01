Железнодорожная часть Крымского моста в пиковой фазе строительства (ВИДЕО)

За истекшие 30 месяцев мы уже завершили в полном объеме все фундаменты, погрузили все трубосваи. Сформировано более 300 опор из 307.

Об этом заявил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмотаж» Леонид РЫЖЕНЬКИН:

«Продолжаются работы по сборке металлоконструкций пролетных строений, и порядка 130 тысяч тонн металлоконструкций уже сегодня собрано. Работы идут на всех участках – морских и сухопутных. На морских участках мы активную фазу сборки пролетных строений начали в феврале этого года и за истекший период мы уже более 5,5 км из 11 км уже собрали пролетных строений».

При этом на морских участках еще идет надвижка этих пролетных строений – продольная и поперечная. Сегодня порядка 23 тысяч тонн из 50 запланированных уже надвинуты (над акваторией) и находятся в своих проектных положениях.

Одновременно с этим на сухопутных участках, на которых мостовое полотно готово, а это в первую очередь таманский берег, уже идут работы по сооружению верхнего строения пути. Железнодорожники укладывают бесшовные рельсы, и сегодня уже порядка 4 км собрано.

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Продолжаются работы на фарватерном участке, на нашей доминанте – железнодорожной арке. Там идут работы по сооружению смотровых ходов и других технологических приспособлений, которые позволят в дальнейшем эксплуатировать надежно уже конструкции пролетного строения арочного.

«Продолжаются работы по сооружению архитектурной подсветки, и с открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту в декабре 2019 года наша доминанта – фарватерный участок – будет подсвечен в триколор российского флага. Одновременно на стройке сегодня находится порядка 7,5 тысяч рабочих и специалистов. Они работают в 2 смены. Все работы идут в соответствии с утвержденным графиком».

Железная дорога Крымского моста

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