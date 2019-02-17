Железнодорожные подходы к Крымскому мосту: вид с высоты птичьего полета (ФОТО)

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту продолжает набирать обороты. Журналисты КерчьИНФО провели небольшую аэросъемку масштабного строительства на некоторых участках нового путепровода.

Монтажно-строительные работы ведутся по всей длине трассы – проведены работы по устройству земляного полотна и насыпи под будущий путепровод. На готовых участках насыпи ведется укладка рельс и шпал.

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Проделана уже большая работа, но многое еще предстоит сделать: пять путепроводов, тоннель, рельсовые пути — всего 27 искусственных сооружений планируется построить и завершить в текущем году в этом направлении.

Железнодорожные подходы к Крымскому мосту: вид «с птичьего полета» (ФОТО)