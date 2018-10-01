Железнодорожные подходы к Крымскому мосту электрифицируют к концу следующего года

Железнодорожные примыкания на востоке Крыма к мосту через Керченский пролив планируется электрифицировать к декабрю 2019 года, когда намечено открытие ж/д части перехода.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации сейчас ищет генерального подрядчика для электрификации на переменном токе участка «Транспортный переход через Керченский пролив — Багерово». Об этом сообщает «Интерфакс Россия».

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Начальная цена контракта составляет порядка 4,127 млрд рублей с учетом НДС. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 24 октября этого года, итоги планируется подвести 26 октября.

Генподрядчик должен выполнить работы в Керчи и Ленинском районе полуострова до 1 декабря 2019 года.

Электрификация участка на востоке Крыма — один из этапов инвестиционного проекта «Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив – Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь».

В конце августа текущего года специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ выразил опасение, что после запуска поездов по Крымскому мосту могут возникнуть задержки в их движении в Крыму из-за неэлектрифицированного участка железной дороги от Керчи на востоке полуострова до Джанкоя на севере.

«Транспортная проблема — железнодорожный участок от Керчи до Джанкоя. Это однопутка, неэлектрифицированная. Поезда с начала 2020 года на электрической тяге будут на большой скорости переходить Тамань, останавливаться: во-первых, надо электровоз поменять на тепловоз, во-вторых, однопутка. Дорога Керчь-Джанкой, 200 с небольшим км, в советское время была запасной, практически не использовалась, все поезда шли через Украину. Теперь она становится основной железнодорожной ниткой», — сказал ИВАНОВ.

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Источником финансирования работ по электрификации крымских ж/д примыканий к мосту является российский бюджет — ассигнования, выделяемые в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.

Железнодорожная часть моста через Керченский пролив должна быть сдана в декабре следующего года.

Поезда в Крым будут ходить из 11 городов материковой части Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Мурманска, Воркуты, Архангельска, Челябинска, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга.

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