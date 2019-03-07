Женщина за рулем: опасный маневр на эстакаде в Керчи (ВИДЕО)

Аварийную ситуацию создала девушка на «Audi». Об этом сообщают очевидцы происшествия.
Сегодня на эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда в Керчи чуть не произошло ДТП. Массивный чёрный автомобиль «подрезал» машину, ехавшую сзади.
По словам керчанина, приславшего видео в редакцию КерчьИНФО, за рулём «Audi» находилась женщина. Её пассажиром был маленький ребенок.
Читайте: ДТП на Шоссе Героев Сталинграда в Керчи: столкнулись два автомобиля
«Сегодня она меня «подрезала» под носом, начиная с Института. Управляет автомобилем, совершенно не думая о безопасности движения и последствиях на дорогах», — сетует керчанин.