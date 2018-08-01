Жеребьевка чемпионата КФС: в первом туре «Океан» принимает «Таврию»

В середине августа стартует новый футбольный сезон в Крыму. Восемь профессиональных клубов полуострова в течении 2018-2019 г.г. будут бороться за звание сильнейшей футбольной команды Крыма.

В этом сезоне к «старожилам» Премьер-Лиги КФС: футбольным клубам «Севастополь», «Евпатория», «ТСК-Таврия» Симферополь, «Океан» Керчь, «Кызылташ» и «Крымтеплица» добавились новички: футбольные клубы «Гвардеец» Гвардейское и «Инкомспорт» Ялта.

В Республиканском пресс-центре сегодня состоялась жеребьевка команд-участниц четвертого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2018/19, по итогам которой будет сформирован календарь чемпионата.

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По итогам «слепой» жеребьевки в первом туре Чемпионата встретятся следующие пары команд:

«ОКЕАН» КЕРЧЬ — «ТСК-ТАВРИЯ» СИМФЕРОПОЛЬ

«Гвардеец» (Гвардейское) — «Кызылташ» (Бахчисарай)

«Севастополь» (Севастополь) — «Евпатория» (Евпатория)

«Инкомспорт» (Ялта) — «Крымтеплица» (Молодежное)

Президент ФК «Океан» Керчь Олег КРИШТАЛЬ так прокомментировал результаты жеребьевки сайту КерчьИНФО: «Я доволен тем, что Чемпионат начнется для «Океана» и керченских болельщиков домашним матчем с сильной командой. Этот матч станет настоящим праздником футбола для Керчи, а также станет проверкой нашей готовности к борьбе за высшие места Чемпионата Премьер-Лиги».

Приглашаем всех керченских болельщиков на матч 17 августа 2018 года. Время начала матча будет сообщено дополнительно.

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