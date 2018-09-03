Жертва вчерашней аварии в Керчи находится в коме: состояние крайне тяжёлое

Девушка, пострадавшая в аварии на Войково, получила тяжелые травмы головы и позвоночника. Девушка в реанимации.

После вчерашней аварии в Керчи на улице Войкова пострадало 4 человека. Журналистам КерчьИНФО стало известно, что одна и пострадавших получила серьезную черепно-мозговую травму и перелом шейного отдела позвоночника.

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Девушку вчера прооперировали.. Для этого прибыла бригада санавиации из Симферополя. Но транспортировать пострадавшую не представилось возможности из за крайне тяжелого состояния. Прооперировали в Керчи.

Сейчас девушка лежит в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. У нее кома.

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