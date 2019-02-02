Жидкий Акрил «Люкс» производства «ЭкоВанна» для самостоятельной реставрации ванн

Материал подходит для реставрации стальных, чугунных, акриловых ванн и поддонов.

Звоните +7(978)119-31-41

Жидкий акрил «Люкс» производства московского завода «ЭкоВанна» наносится методом

налива, не оставляет потеков, не имеет запаха после высыхания, экологически безопасен и

имеет превосходный белый цвет!

Время работы мастера в среднем занимает два часа. Вся работа выполняется на месте.

Сначала мастер подготавливает ванну. Зачищает, моет, обезжиривает и высушивает.

После чего подготовленный материал наносится на всю поверхность ванны.

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Мастер равномерно распределяет материал, после акрил еще некоторое время медленно

растекается, окончательно принимает форму ванны не оставляя потеков и застывает.

Ванной можно пользоваться через сутки, предварительно прикрутив слив-перелив и

сполоснув прохладной водой.

Благодаря методу реставрации ванны Жидким Акрилом Вы можете сэкономить

существенную сумму денег.

Во-первых, на покупке новой ванны, ведь новые более-менее приличного качества

начинаются с цены в 8000руб.

Во-вторых, демонтаж старой ванны как правило сопряжен с определенными трудностями:

или кафель повредится или сантехника, или дверной проем.

В-третьих, если у вас хорошая ванна, не факт, что та что вы купите взамен её такую же

хорошую по качеству. Современные ванны в целях экономии делают тонкими, а

акриловые бюджетного сегмента – это вообще ненадежное изделие.

В-четвертых, старую ванну нужно выносить из помещения, а новую заносить, это не

всегда удобно, да и вообще не всегда возможно в силу существующего ремонта.

Видео работы нашего мастера:

Для тех, кто хочет сэкономить на работе мастера и уверен в своих силах, есть инструкция

от наших специалистов

Материал Вы можете приобрести у нас по ценам завода-изготовителя http://trend-

remont.ru/zhidkiy-akril или заказать реставрацию

Реставрация ванн в Керчи http://trend-remont.ru/restavraciya-vann

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