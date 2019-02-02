Жидкий Акрил «Люкс» производства «ЭкоВанна» для самостоятельной реставрации ванн

Материал подходит для реставрации стальных, чугунных, акриловых ванн и поддонов.
Звоните +7(978)119-31-41
Жидкий акрил «Люкс» производства московского завода «ЭкоВанна» наносится методом
налива, не оставляет потеков, не имеет запаха после высыхания, экологически безопасен и
имеет превосходный белый цвет!
Время работы мастера в среднем занимает два часа. Вся работа выполняется на месте.
Сначала мастер подготавливает ванну. Зачищает, моет, обезжиривает и высушивает.
После чего подготовленный материал наносится на всю поверхность ванны.
Читайте: Компания «ТРЕНД» — лучшая строительная фирма Керчи 2018 года!
Мастер равномерно распределяет материал, после акрил еще некоторое время медленно
растекается, окончательно принимает форму ванны не оставляя потеков и застывает.
Ванной можно пользоваться через сутки, предварительно прикрутив слив-перелив и
сполоснув прохладной водой.
Благодаря методу реставрации ванны Жидким Акрилом Вы можете сэкономить
существенную сумму денег.
Во-первых, на покупке новой ванны, ведь новые более-менее приличного качества
начинаются с цены в 8000руб.
Во-вторых, демонтаж старой ванны как правило сопряжен с определенными трудностями:
или кафель повредится или сантехника, или дверной проем.
В-третьих, если у вас хорошая ванна, не факт, что та что вы купите взамен её такую же
хорошую по качеству. Современные ванны в целях экономии делают тонкими, а
акриловые бюджетного сегмента – это вообще ненадежное изделие.
В-четвертых, старую ванну нужно выносить из помещения, а новую заносить, это не
всегда удобно, да и вообще не всегда возможно в силу существующего ремонта.
Видео работы нашего мастера:
Для тех, кто хочет сэкономить на работе мастера и уверен в своих силах, есть инструкция
от наших специалистов
Материал Вы можете приобрести у нас по ценам завода-изготовителя http://trend-
remont.ru/zhidkiy-akril или заказать реставрацию
Реставрация ванн в Керчи http://trend-remont.ru/restavraciya-vann
Для оформления заявки звоните +7(978)119-31-41 или +7(978)141-05-03