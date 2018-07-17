Жилье в Крыму больше не забронировать на Booking: «Отмундиалились и понеслась»

Сервис бронирования Booking больше не работает на территории Крыма.
Вчера владельцы гостиниц и отелей полуострова написали в социальной сети о проблемах с бронированием на сервисе Booking. Некоторые связывают это с окончанием ЧМ 2018 в России. Другие утверждают, что сервис не работает в Крыму уже около 7 дней.
«Отмундиалились и понеслась! Букинг.ком прекратил собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов. Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей и нет возможности написать отзыв», – пишет в Facebook главный менеджер хостела в Судаке Наталья КИРИЧЕНКО.
К своей записи она прикрепила скришот сообщения от администраторов сервиса.
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«Поскольку Booking.com B. V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма», — говорится в сообщении.
При попытке выбрать место отдыха на сайте, выдает сообщение о том, что в данный момент невозможно забронировать жилье на территории Крыма с целью отдыха.
Стоит отметить, что такая ситуация была очевидна. По аналогии банковских систем «Виза и «Мастеркард» стоит предполагать, что скоро заработает российская система бронирования отелей.