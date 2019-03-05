Жилой фонд КП «Аршинцево» передан в «Жилсервискерчь»: что изменилось?

Евгений АДАМЕНКО рассказал о том, как происходит переход жилого фонда, находившегося под управлением МУП КП «Аршинцево», в другую управляющую компанию.

В здании горсовета состоялась пресс-конференция, в ходе которой были выявлены вопросы, касающиеся передачи жилого фонда МУП КП «Аршинцево» в управление «ЖилсервисКерчь».

На вопросы журналистов ответили представители компании «ЖилсервисКерчь» и замглавы администрации Евгений АДАМЕНКО.

Куда нужно платить жильцам МКД?

С 1 марта платежные поручения плательщикам формируются уже компанией «ЖилсервисКерчь», и производить текущую оплату нужно именно по этим платежкам.

Но абонентский отдел КП «Аршинцево» еще продолжает свою работу и находится по тому же адресу.

Будет ли сделан перерасчет платежек?

До конца первого квартала будет произведен перерасчет фактически предоставленных услуг МУП КП «Аршинцево» и платежей жильцов, а также откорректирована дебиторская задолженность жителей. По этим результатам будут сформированы новые платежные поручения для жильцов.

В дальнейшем по вопросам, касающимся перерасчета, следует обращаться в компанию «ЖилсервисКерчь».

Будут ли меняться тарифы в связи со сменой управляющей компании?

Нет, тарифы меняться не будут.

Что будет делать «ЖилсервисКерчь»?

Главной целью передачи жилого фонда другой управляющей компании является повышение качества обслуживания до нормативного.

В связи с этим компания «ЖилсервисКерчь» обследовала территории МКД и уже наметила ряд мероприятий: составлен график работ в области инженерных сетей, ремонта кровли и подъездов, содержания придомовых территорий.

Все услуги, которые будут осуществлены управляющей компанией, будут подтверждаться актами выполненных работ, которые обязательно должны быть подписаны председателями советов домов.

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«Акт выполненных работ будет являться основным подтверждающим финансовым документом. Автоматическое выставление счетов на оплату – неприемлемо», — подчеркнул Евгений АДАМЕНКО.

Что будет с МУП КП «Аршинцево»?

Управляющая компания КП «Аршинцево» в данный момент не признана банкротом. Сотрудникам предприятия предложено перейти на новое место работы в «ЖилсервисКерчь» — часть людей уже готова к переходу.

«Жилой фонд КП «Аршинцево» передан по Постановлению горадинистрации компании «ЖилсервисКерчь» лишь во временное пользование», — подчеркнул АДАМЕНКО.

В течение двух месяцев горадминистрация должна выставить КП «Аршинцево» на открытый конкурс, на котором жители района путем голосования сами выберут управляющую компанию.