Жилой фонд «КП «Аршинцево» передают управляющей компании «ЖилсервисКерчь»

Дополнительно в район будет направлено большое количество уборщиков городской территории.

На Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о передаче всего жилого фонда, которое находилось под управлением МУП «КП «Аршинцево» управляющей компании «ЖилсервисКерчь». С сегодняшнего дня в новую управляющую компанию будет передаваться перечень адресов всего жилого фонда.

Предприятием «ЖилсервисКерчь» разработан план обследования всех систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, кровель, а также специалисты оценят состояние несущих конструкций зданий. Дополнительно в район будет направлено большое количество уборщиков городской территории.

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«Все меры направлены на наведение порядка в районе. Важно добиться надлежащего содержания жилого фонда и предоставления качественных коммунальных услуг жителям», — пишет глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook». .