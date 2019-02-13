«Жилсервис Керчь» снова оштрафовали на 100 000 рублей

Это уже не первый случай привлечения Керченской управляющей компании к административной ответственности, причем за те же нарушения.

За несоблюдение требований природоохранного законодательства при обращении с отходами Керченской управляющей организации выписали административный штраф. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Керчи.

МУП «Жилсервис Керчь» занимается деятельностью по сбору и размещению отходов в обход нормативов их образования и лимитов на их размещение. А знание точного количества отходов и их дальнейшее распределение и захоронение должно определять сумму платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду.

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Таким образом, управляющая компания нарушала программу производственного экологического контроля в области обращения с отходами и их правильной утилизации.

В результате Прокуратура Керчи возбудило дело об административном нарушении и привлекла указанное юридическое лицо к ответственности в виде штрафа – в 100 000 рублей.

На данный момент устранение нарушений находится под контролем прокуратуры.