Житель Краснодарского края благодарит керченских полицейских

Благодарность за работу сотрудникам пункта полиции № 4 Управления МВД России по г. Керчи.

В адрес руководства Управления МВД России по городу Керчи поступило благодарственное письмо от жителя Краснодарского края. Мужчина отметил добросовестное исполнение своих обязанностей керченскими полицейскими.

Автор письма выражает благодарность за безукоризненную слаженность действий и профессионализм сотрудников пункта полиции № 4 УМВД России по г.Керчи. Слова признательности адресованы руководителю подразделения Андрею Бакан, оперуполномоченным Юрию Рябчевскому, Артему Сидельникову, также старшему участковому уполномоченному полиции Алексею Кузнецову и следователю Анжеле Коломиной.

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Как выяснилось, весной этого года житель Краснодарского края находился в городе Керчи по служебной необходимости. В вечернее время неизвестное лицо похитило у него мобильный телефон. Потерпевший незамедлительно обратился за помощью к сотрудникам полиции пункта № 4 Управления МВД России по г.Керчи.

В течение суток с момента обращения гражданина в ходе оперативно-розыскных действий лицо, подозреваемое в совершении противоправных деяний, было установлено, телефон был найден и изъят. Кроме того, мужчина отмечает, что все действия уголовно-процессуального характера также были проведены в кратчайшие сроки, что позволило ему вовремя вернуться домой.

За профессиональное выполнение служебных задач, грамотные и умелые действия сотрудников полиции пункта №4 представлены к поощрению благодарностью.

Подобные случаи в службе сотрудников органов внутренних дел не единичны. Мужество, отвага и оперативность при выполнении служебных задач – главные качества стражей порядка.

Текст: пресс-служба УМВД

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