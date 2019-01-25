Житель Ленинского района украл у собутыльника мобильный телефон

В дежурную часть полиции по Ленинскому району обратился 28-летний местный житель с заявлением о том, что в марте 2018 года у него украли мобильный телефон стоимостью 16 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что ранее не судимый 20-летний житель посёлка Багерово во время распития алкоголя вместе с потерпевшим, воспользовавшись его доверчивостью, украл мобильный телефон. Позже боясь, что украденное имущество найдут, выбросил его на улице.

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В настоящее время полицейскими проводится дополнительный комплекс мероприятий по установлению причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Полицейскими возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.