Жителей и гостей Керчи приглашают на сельскохозяйственную ярмарку

В Керчи 25 августа 2018 года пройдет сельскохозяйственная ярмарка, которую сможет посетить любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 25 августа 2018 года по улице Орджоникидзе, в районе ДК «Корабел», с 7:00 до 16:00 будет проводиться ярмарка «Выходного дня» по продаже сельскохозяйственной продукции.

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В соответствии со статьёй 11 федерального закона от 28. 12. 2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», места для продажи товаров на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам.

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