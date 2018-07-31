Жителей Крыма просят оценить уровень коррупции

Крымчане могут принять участие в опросе о состоянии уровня коррупции в регионе.
Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым проводятся мероприятия по изучению общественного мнения об эффективности мер, предпринимаемых в сфере противодействия коррупции — исследование мнения населения и предпринимателей о коррупции, а также состоянии коррупции и факторах, способствующих коррупции.
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Исследование проводится с целью определения доли жителей республики, столкнувшихся с коррупционными проявлениями.
Принять участие в опросе можно по ссылке: https://rk.gov.ru/ru/interview/show/antikorr_opros