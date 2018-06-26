Жителей Симферополя напугала новая ТЭС

Шум турбины Таврической ТЭС не давал спать жителям Симферополя с 2 часов ночи.

В социальной сети жители Симферополя рассказали о «ночном кошмаре».

«Ощущение, что самолёты над городом кружат. Это ужас какой-то, ощущение что сегодня утро 22 июня 1941 года», — пишут люди в сети.

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Очевидцы утверждают, что шум начался в 2 часа ночи. Он был настолько сильным, что его слышали даже жители домов, которые находятся в 5-7 км от станции.

«В пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщали, что шум связан с продувкой паром оборудования станции. При выходе станции на рабочий режим уровень шума не будет превышать нормативные показатели», — сообщает Крыминформ.

Фото из сети

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