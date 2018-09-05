Жители Армянска начали обращаться в больницы из-за аллергических реакций

За прошедшие сутки специалистами зафиксирован рост числа обращений жителей Армянска в медицинские учреждения. Об этом сегодня журналистам «Крым-24» сообщил министр здравоохранения Крыма Александр ГОЛЕНКО. Это может быть связано с повышением уровня вредных веществ в воздухе.

«За прошлые сутки был зафиксирован рост обращений в медицинские учреждения Армянска — 17 человек обратились, в основном, по поводу кожных проявлений и проявлений на слизистых рта, носа, глотки и глаз. Были поставлены диагнозы «аллергический конъюнктивит», «аллергический фарингит», — сказал ГОЛЕНКО и добавил, что у одного мужчины был поставлен диагноз — «отёк Квинке», что также является аллергической реакцией.

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Он подчеркнул, что все повреждения носят лёгкий характер раздражающего действия. Причину их появления изучают как местные специалисты, так и московские. Министр добавил, что все жители Армянска, в случае необходимости, получат помощь в стационарах Симферополя и других медицинских учреждениях республики.

Напоминаем, что специалисты зафиксировали, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму вчера ночью. Власти приняли решение остановить на две недели работу завода «Титан», а также всех детей из Армянска вывезти в санатории, объявив двухнедельные каникулы в образовательных учреждениях.

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