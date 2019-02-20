В Керчи жители Цементной слободки жалуются на мусор и «свиней»

«Здесь, на нижней Цементной слободке, живут люди. И мы совершенно не хотим жить на мусорке».

В редакцию КерчьИНФО написала керчанка Ирина БАРСУКОВА и рассказала о наболевшей проблеме жителей нижней Цементной слободки:

«Наш район, а это улица Цементная слободка 17, вокруг дома, брошенные огороды, тропинки, заброшенный 49 дом и дорога к порту — все просто завалено мусором. Рабочие с моста, «отдыхая» и выпивая, оставляют весь этот мусор. Возле дома жители убирают, но дальше можно ноги поломать. В 49 доме и возле него (который отселили вместе с переселенцами с верхней Цементной слободки, кстати, не понятно почему, ведь в санзону он не попал) просто негде встать, так все завалено бутылками».

Ирина отметила, что в 49 доме уже 4 раза был пожар. В заброшенном здании собираются на отдых строители.

По словам керчанки, местные власти обещали снести этот дом еще в прошлом году. Но пока никаких мер не принято.

«По дороге к порту растут деревья, кусты — хоть какая-то природа, где можно было погулять с коляской, с детьми. Сейчас это место превратили в мусорку. Старые поломанные деревья, везде бутылки, всякий автомобильный мусор, какие-то запчасти, старые колеса, грязь».

Читайте: Улица «Мира и мусора» в Керчи (ВИДЕО)

Еще одна проблема — парковка автомобилей.

«Под 16 и 17 домами устраивают стоянку все кому не лень, бросая посреди дороги и легковые и грузовые машины. Просим, и уже не один год, поставить запрещающий стоянку знак».

Керчане просят местную Администрацию обратить внимание на состояние микрорайона. Все, что могут сделать люди — повесить вот такое объявление с «криком души» и убирать своими силами то, что возможно убрать.

Мусор на Цементной слободке