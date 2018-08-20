Жители Керчи поблагодарили полицейского

В адрес руководства Управления МВД России по городу Керчи поступило благодарственное письмо от местного жителя, который отметил добросовестное исполнение своих обязанностей керченским полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Автор письма выражает благодарность за чуткое и внимательное отношение со стороны полицейского к его проблеме. Слова признательности адресованы старшему участковому уполномоченному полиции Чуджа Бадма-Халгаеву.

Весной этого года местный житель обратился в отдел полиции №1 УМВД России по г. Керчи с жалобой на соседей, которые уже долгое время скандалят и шумят по ночам. Мужчина не раз пытался своими силами урегулировать конфликт с шумными соседями, но на замечания они никак не реагировали. На помощь к заявителю пришел майор полиции Чуджа Бадма-Халгаев, который убедил нарушителей порядка прекратить свою противоправную деятельность, мешающую спокойствию граждан.

Как говорит сам участковый полиции:

«Ни показатели, ни статистика не приносят мне большего удовлетворения, чем осознание того, что стал полезен обществу и смог реально помочь человеку».

Хотелось бы отметить, что слова благодарности от жителей не один раз поступали в адрес этого сотрудника полиции.

За профессиональное выполнение служебных задач, грамотные и умелые действия старший участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД России по г. Керчи Чуджа Бадма-Халгаев был поощрен руководством.

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