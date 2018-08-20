Жители Крыма начали платить земельный налог

Жители Крыма начали платить земельный налог

По российскому  налоговому законодательству впервые жители Республики Крым начали производить уплату земельного налога.

По сообщениям ФНС рассылка налоговых уведомлений началась в июле. От налогоплательщиков к настоящему моменту поступили первые 5 млн. рублей земельного налога.

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Собственниками 214 тысяч земельных участков на 2017 год являются более 200 тысяч налогоплательщиков. Предполагается, что в бюджетную систему от земельного налога в этом году поступит около 100 млн. рублей доходов.

Расчет налога осуществляется по следующей формуле: стоимость земельного участка умножается на ставку, установленную муниципальным образованием, и умножается на срок пользования (количество месяцев владения участком в календарном году). В среднем налог на участок 6-10 соток составит 500 – 1000 рублей.

Крайний срок уплаты транспортного и земельного налогов — 1 декабря 2018 года.

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