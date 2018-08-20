Жители Крыма начали платить земельный налог

По российскому налоговому законодательству впервые жители Республики Крым начали производить уплату земельного налога.

По сообщениям ФНС рассылка налоговых уведомлений началась в июле. От налогоплательщиков к настоящему моменту поступили первые 5 млн. рублей земельного налога.

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Собственниками 214 тысяч земельных участков на 2017 год являются более 200 тысяч налогоплательщиков. Предполагается, что в бюджетную систему от земельного налога в этом году поступит около 100 млн. рублей доходов.

Расчет налога осуществляется по следующей формуле: стоимость земельного участка умножается на ставку, установленную муниципальным образованием, и умножается на срок пользования (количество месяцев владения участком в календарном году). В среднем налог на участок 6-10 соток составит 500 – 1000 рублей.

Крайний срок уплаты транспортного и земельного налогов — 1 декабря 2018 года.

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