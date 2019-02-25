Жители Курортного приглашают Сергея Аксенова скоротать дождливые деньки (ВИДЕО)

«Только без внедорожников и вертолетов, а на маршрутке…если получится».

В Редакцию КечьИНФО обратились жители поселка Курортное. Реконструкция и строительство новой дороги к озеру Чокрак, а также возведение грязелечебницы радует односельчан, но из-за стройки люди оказались заложниками в собственных домах.

Ситуация такова — один из участков дороги, который до момента строительства еще можно было преодолеть, теперь оказался в таком состоянии, что по нему не всегда можно проехать. А это единственная дорога из поселка в Керчь.

Тяжелая техника превратила дорогу в месиво грязи. Во время дождей люди не могут выбраться из поселка — общественный транспорт не доезжает.

Единственные жители села, которых такая ситуация радует — школьники. В дождливую погоду они просто не посещают занятия, так как ближайшая школа находится в деревне Войково по тому же направлению в Керчь.

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Активная группа односельчан неоднократно обращались в местную администрацию, администрацию Ленинского района и даже в Минтранс.

Со стороны местных властей слышали только грубость, со стороны администрации Ленинского района отписки вроде «денег нет», а Минтранс и Служба автомобильных дорог просят местных жителей потерпеть и подождать:

«В настоящее время объект находится в стадии незавершенного строительства. В соответствии с контактными обязательствами ввод объекта в эксплуатацию — декабрь 2019 года. Учитывая социальную значимость строящегося объекта просим отнестись с пониманием к срокам строительства объекта», — цитата из ответа от Министра транспорта.

Но кто отнесется с пониманием к местным жителям. Все чего они просят, хотя бы засыпать щебенкой данный участок.

«Я прошу Вас помочь — надо несколько машин щебня на самом опасном участке нашей проселочной части дороги насыпать, чтобы наши дети могли ездить на маршрутном автобусе в школу села Войково, чтобы жители села могли ездить по своим делам в город, чтобы машины не сносило в кювет. Дорога в город многострадальная, несколько раз в разные годы ее начинали строить, каждый раз проект закрывался по разным причинам — основная это воровство денег, выделенных для дороги. Сейчас часть дороги (вернее это направление а не дорога) это около 7-8км до въезда в наше село — покрытие глина земля и в разные года засыпанные твердые материалы без дренажа. В сезон дождей эта часть дороги набухает расползается и становится непроходимой для транспорта. Два раза в год грейдер и совсем непроходимая часть ям иногда засыпались тем, что бог послал: крошка асфальта (покрытие держится кстати неплохо), бут, щебень, строительный мусор — вот действия местной власти за последние годы. А в 2018 году грейдер весной один раз и все!», — написала местная жительница Юлия МОРГУНЦОВА в ОНФ.

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Все покупки продуктов, поликлиника, больница, школа, работа, оформление документов — все находится в минимум 14,5км у Сельсовета, далее в городе-герое Керчь и Ленино. Руководство района, паспортный стол, нотариус, участковый, теперь МФЦ — все в Ленино.

«Наши обращения многократные и в письменном и в устном виде властью не услышаны! А предложения от представителей власти местной обращаться за решением вопроса к Аксенову или Путину, знаете не смешно».

Люди уже опускают руки. Писали лично Главе Республики и приглашают его посетить Курортное во время дождей. Кстати, Сергей Аксенов планирует поездку в Керчь в марте. Но доедет ли Глава до поселка Ленинского района еще не известно. Например, единственному фельдшеру села это не всегда удается.

Дорога в Курортное