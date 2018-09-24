Жители одного из районов Керчи жалуются на «отсутствие цивилизации»

Выше улицы Мирошника находится район, который в народе называют «Японка». Жителям района доставляет большие неудобства игнорирование со стороны властей города их потребностей.

Люди, живущие здесь, сообщают, что на их улицах плохие дороги и отсутствует освещение.

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«Ночью, возвращаясь домой откуда-либо, приходится идти наощупь. А ведь у нас был не один случай нападения грабителей и насильников!»

Также поступают жалобы на отсутствие общественного транспорта и мусорных баков в районе. Таким образом, чтобы добраться до остановки или мусорного бака, нужно дойти практически до автовокзала.

«Если молодежь эти 20 минут еще может пройти пешком, то как быть с пожилыми людьми? Неужели так тяжело продлить маршрут с поворотом на улицу Разъездную? А мусор? С моей улицы практически до автовокзала надо дойти с пакетами, чтобы его выбросить», — отметила керчанка.

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