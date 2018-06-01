Жители Сахалина собрали 1,5 миллиона рублей для строителей Крымского моста

Неравнодушные жители Сахалина собрали 1 500 000 рублей для премии строителям Крымского моста. Чтобы деньги перешли адресатам их решено завещать Владимиру ПУТИНУ.

Адвокат с Сахалина Юрий ЧЕРНЫШЕВ пытается передать строителям Крымского моста собранные жителями области 1,5 миллиона рублей, для этого он решил завещать деньги президенту РФ Владимиру ПУТИНУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат рассказал, что деньги собрали неравнодушные сахалинцы. В том числе и он с супругой, которая недавно скончалась. Сумма собралась небольшая и ее решили перевести мостостроителям на премии. Однако, с переводом возникли проблемы. Юрий объясняет это тем, что ряд банковских организаций отказывается вести дела в Крыму после ужесточения санкций.

«Так как целевой счет был закрыт, деньги оказались на моем пенсионном счете с целевой отметкой. Мне 81 год, и я в любой момент могу скончаться, поэтому сейчас должен распорядиться деньгами так, чтобы они поступили строителям. Я пытался оформить завещательное распоряжение, но в банке мне отказали. Также пытался выйти на администрацию президента через местных представителей, уведомить о ситуации – не получилось. Пытался оформить завещание, согласно которому в случае моей смерти получателем и распорядителем денег стал бы президент Владимир Владимирович Путин, но нотариальная контора на протяжении долгого времени не может оформить этот документ. Думаю, эту сумму между строителями моста можно было бы распределить. Но доходит до смешного – не могу передать собранные деньги. Я планирую довести эту информацию до руководства адвокатуры страны, чтобы там меня поддержали», — добавил юрист.

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