Жительница Краснодара нашла своего отца на Братской могиле в Керчи

Отца считали без вести пропавшим.

25 июля в Керчь приехала семья РОПОТ-ГОЛУБОВЫХ из Краснодара. Они приехали, чтобы увидеть место, где покоится их родственник.

Об этом сообщает руководитель Крымской республиканской ассоциации общественных поисковых организаций «Отчизна» Наталья ДЗЮБА в социальной сети:

«25.07.2018 г. наш город впервые посетила семья Ропот-Голубовых из г. Краснодара. К братской могиле в мкр. Войково, где лежит освободитель Керчи Ропот Петр Варфоломеевич, уроженец Карачаево-Черкессии. Приехала дочь солдата Ропот-Голубова Нина Петровна. Все годы отец считался в семье пропавшим без вести».

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Родственники погибшего бойца рассказывают, что его дочь — 80-летняя Нина Петровна, сама нашла в сети место захоронения своего отца. И ее единственным желанием на юбилей была просьба к родным — отвезти ее на могилу папы.

«Спасибо Вам еще раз огромное за встречу, теплые слова и все что вы сделали для нас! Наша семья большая и дружная, во многом благодаря бабушке, Нине Петровне, которая превыше всех ценностей чтит ценности семейные. Надо ли говорить какой радостью для нее было найти отца, которого у нее никогда не было, отца, которого отобрала война и которого она мечтала найти всю свою жизнь!», — рассказала внучка Нины Петровны Евгения.

На фото, которые опубликовала Наталья ДЗЮБА видно, что родные бойца не сдерживали эмоций. Не смотря на то, что Петр Варфоломеевич покоится в керченской земле долгие годы, его дочь снова почувствовала невосполнимую утрату.

Родственникам бойца была передана медаль «Шагнувшие в бессмертие» .

Фото: Наталья ДЗЮБА.

Жители Краснодара нашли погибшего родственника в Керчи

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