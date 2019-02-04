«Живущие» на улице Льва Толстого грузовики создают опасность для жизни (ФОТО)

«Живущие» на улице Льва Толстого грузовики создают опасность для жизни (ФОТО)

А от вечного движения грузовых автомобилей обочина дороги превратилась в грязь.

В ноябре в редакцию КерчьИНФО поступило письмо с жалобой от керчанки, живущей по улице Льва Толстого. Дело в том, что прямо перед ее домом и вдоль всей улицы ездит и паркуется огромное количество грузового транспорта.

«Автотранспорт, стоящий вдоль дороги, ночует, ремонтируется, моется и прогревает двигатели, отравляя не только воздух, но и жизнь других людей, в том числе посетителей самого хостела «Бриз», чьими гостями, по-видимому, и являются водители грузовиков», — рассказала керчанка.

При этом, ни водители машин, ни владелец хостела не реагируют на замечания и не идут на контакт.

Переход дороги в начале улицы Льва Толстого опасен для жизни из-за несущегося с обеих сторон транспорта и стоящих грузовиков, почти полностью ограничивающих видимость дороги при переходе. А от вечного движения грузовых автомобилей обочина дороги превратилась в грязь.

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С этой проблемой керчанка обращалась в администрацию Керчи. Ей пообещали направить рекомендательное письмо в УЖКХ о возможности рассмотрения комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения установки дорожного знака «Остановка запрещена». Однако результатов это не принесло. Затем женщина написала жалобу в редакцию КерчьИНФО. Мы ее опубликовали, после чего получили известие, что проблема решилась и грузовики исчезли. Однако радость длилась не долго. Спустя пару месяцев транспорт вернулся.

«На углу пожарной части «заблудился» самосвал. Перейти дорогу пешеходам — проблема, беспрепятственно передвигаться другим участникам дорожного движения — катастрофа. Неужели отсутствие знака, запрещающего остановку и стоянку транспорта в данном проблемном месте, дает право нарушать права на безопасность и спокойствие других?!» — жалуется керчанка.

Кроме того, на днях водоканал занимался прочисткой канализации на том же участке дороги и оставил метку в виде автомобильной шины, что еще больше затрудняет дорожное движение и безопасность на улице Льва Толстого.

Керчанка надеется, что на эту проблему обратят внимание городские власти.

«Живущие» на улице Льва Толстого грузовики создают опасность для жизни

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